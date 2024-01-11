Tokat çemeni nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Tokat çemeni nasıl yapılır?
İşte Tokat çemeni tarifi...

Tokat çemeni nasıl yapılır?

Malzemeler

5 yemek kaşığı domates salçası
3 yemek kaşığı biber salçası
4 diş dövülmüş sarımsak
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı pul biber
Yarım su bardağı ceviz içi
2 yemek kaşığı galeta unu
6 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı

Derin bir kabın içine ceviz hariç tüm malzemeleri alınır.
Karıştırıldıktan sonra cevizler de eklenir ve tekrar karıştırılır.
Tadına göre istenirse içerisine tuz ilave edilir.
Üzerine zeytinyağı gezdirilir, servis edilir.
Kavanozlar içerisinde saklanarak daha sonra da tüketilebilir.

Afiyet olsun...

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