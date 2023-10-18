Tokat'ta 6 ilçe 8 adreste eşzamanlı operasyon

Tokat'ta 6 ilçede 8 farklı adrese düzenlenen operasyonda tabanca ve kaçak alkol ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Tokat'ta 6 ilçe 8 adreste eşzamanlı operasyon

Tokat İl Jandarma Komutanlığı’nca ateşli silahla işlenen suçların önlenmesi, düğün ve benzeri etkinliklerde silah kullanımının engellenmesi için harekete geçti.

Silah ticareti ve sahte, kaçak alkolle mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda Tokat İl Jandarma Komutanlığı; merkez, Turhal, Niksar, Zile, Pazar ve Yeşilyurt ilçelerinde 8 adreste yaptığı aramada, 12 tabanca, 3 av tüfeği, 66 litre sahte alkol, 670 gram anason, 11 bin 600 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Şüpheli şahıslar ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

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