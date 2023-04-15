Tokat’ta bariyere çıkan araç tehlike saçtı

İHA

Kaza, akşam saatlerinde Tokat-Niksar yolu Dedeli mevkiinde meydana geldi. İ.U. yönetimindeki 54 BK 686 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlerin üzerine çıktı.

Kazayı gören sürücü Z.K. 60 AAB 973 plakalı Fiat marka otomobiliyle yavaşlayınca arkadan gelen Y.G. hakimiyetindeki 60 HF 364 plakalı araç arkadan çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan bariyerlerin üzerine çıkan aracı el birliği ile kurtarmak isteyen sürücü ve yakınları aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Aracı kurtardıkları esnada yere düşen vatandaşların o anları kameraya yansıdı.