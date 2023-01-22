﻿Tokat'ta deprem!

Kandilli Rasathanesi, Tokat'ın Erbaa ve Ayan ilçelerinde 3.0 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, Saat 11:37'de yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi, Tokat'ın Erbaa ve Ayan ilçelerinde 3.0 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, Saat 11:37'de yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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