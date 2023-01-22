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Tokat'ta deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Tokat'ın Erbaa ve Ayan ilçelerinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 12:08
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Tokat'ta deprem oldu!

Tokat'ta deprem!
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Kandilli Rasathanesi, Tokat'ın Erbaa ve Ayan ilçelerinde 3.0 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, Saat 11:37'de yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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