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Tokat'ta ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

Tokat'ın Almus ilçesinde ahşap evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, yangında emekli öğretmen Cemalettin Günel hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 19:47
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Tokat'ta ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

Tokat'ta ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
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İlçeye bağlı Ataköy beldesi Çambulak Mahallesi'nde emekli öğretmen Cemalettin Günel'e ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Almus ve Akarçay Belde belediyeleri itfaiyeleri ile Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin arazözle müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında evde bulunan Günel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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