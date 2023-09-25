Tokat'ta kadın motosikletli kadınlar öğrencilere kitap dağıttı

Tokat Kadın Motosikletliler Kulübü üyeleri, başlattıkları kampanya ile topladıkları 1000 hikaye kitabını, Çamlıbel Beldesi İlkokulu öğrencileriyle buluşturdu.

KAYNAK: AA
Tokat'ta kadın motosikletli kadınlar öğrencilere kitap dağıttı


Tokat'ta faaliyet gösteren Tokat Kadın Motosikletliler Kulübü, merkeze bağlı Çamlıbel beldesindeki ilkokulda kütüphane oluşturmak için kampanya başlattı.
Türkiye'nin her yerinden verilen destekle toplanan hikaye kitaplarından, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olanlar seçildi. Kitaplar, kadın motosikletliler tarafından okula getirilerek oluşturulan kütüphaneye yerleştirildi.
Kadın motosikletlilere Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.
Okul bahçesinde düzenlenen şenlikte palyaçolar tarafından çocukların yüzleri boyandı. Çocuklar müzik eşliğinde eğlendi.
Çocuklar etkinlikte motosikletler ile jandarma ve polis araçlarını yakından inceledi.

Ayrıca çocuklara jandarma tarafından yapboz, düdük, cetvel, boyama kitabı ve boya kalemleri de hediye edildi.
Tokat Kadın Motosikletliler Kulübü Başkanı Emine Korkmaz, AA muhabirine, çocukların yüzündeki gülümsemenin görülmeye değer olduğunu söyledi.
Çocukların mutluluğunun kendilerine mutlu ettiğini belirten Korkmaz, "Jandarma ekiplerimiz, Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik şube ekiplerimiz, gönüllü arkadaşlarımız ve kulüp üyelerimizle buraya geldik. 1000 kitabımız var, bir aydır bu proje için çalışıyoruz. İl ve ilçelerden fazlasıyla talep aldık. Kampanyamızın, fenomenlerden, sosyal medyalardan destek alarak duyurulması sağlayabildik." dedi.
Korkmaz, kampanyalarına destek veren tüm katılımcılara, kitapların satın alınmasına yardımcı olan iş insanlarına, öğretmenlere ve kendilerini düzenlenen etkinlikte yalnız bırakmayan Tokat İl Jandarma Komutanlığı ile Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, benzer sosyal sorumluluk projelerine kadın motosikletliler olarak Tokat ve bölgesinde devam edeceklerini dile getirdi.

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