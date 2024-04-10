Tokat’ta kaza: 1 ölü 3’ü ağır 8 yaralı

Kaynak: İHA
Tokat’ta kaza: 1 ölü 3’ü ağır 8 yaralı
Tokat’ta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3’ü ağır 8 kişi de yaralandı.

Kaza, Tokat-Niksar karayolu Yağmurlu Köyü mevkiinde saat 14:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ferhat Çakmak yönetimindeki 60 ADR 167 plakalı otomobil ile Niksar istikametinden Tokat'a doğru karşı istikametten giden Selcen Altay idaresindeki 60 AAP 108 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

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Kazada, Nazife Çakmak hayatını kaybetti. Sürücüler ile araçlarda bulunan Naimi Altay, Ebrar Altay, Eslem Altay, Ayşe Altay, Duran Çakmak ve Melisa Çakmak ise yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 8 yaralı, ambulansla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Duran Çakmak, Eslem Altay ve Ayşe Altay’ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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