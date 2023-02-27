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Tokat'ta orman yangını   

Tokat’ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 dönüm alanda etkili oldu.   

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 16:47
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Tokat'ta orman yangını   

Tokat'ta orman yangını   
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Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçeye bağlı Çengelli Mahallesi Beylikdüzü Mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Olay yeri yakınında bulunan Niksar Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiyesi ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa süreli müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Yangının, içerisindeki bakır telleri almak için kablo yakan kişi ya da kişilerin ihmali sonucu çıktığı tahmin ediliyor. (İHA)                             

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