Tokat’ta tefecilik operasyonu

Tokat’ta polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Tokat’ta tefecilik operasyonu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları suçlamasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alınan bir ihbar doğrultusunda ilçede tefecilik suçlarına karşı inceleme başlattı. Yaklaşık 11 aydır devam eden takibin ardından 7 Kasım'da polis ekipleri belirledikleri 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda çok sayıda senet, satış sözleşmesi ve borçların yazılı olduğu ajanda ele geçirildi, İ.B., İ.G., K.G., E.Y., M.K. gözaltına alındı.

1’i kadın 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tefecilik yaptıkları suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi.

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