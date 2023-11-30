Tokat'ta TIR'la çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta, karşı yönden gelen TIR'la çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Tokat'ta TIR'la çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Tokat- Sivas karayolu İhsaniye köyü mevkisinde meydana geldi. Sivas'tan Tokat’a seyir halinde olan Cemalettin Arslan (35) yönetimindeki 60 AEH 490 otomobil, karşı yönden gelen Abubekir Soylu (35) yönetimindeki 46 N 4687 plakalı TIR'la çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede hurdaya dönen otomobilde kimlikleri tespit edilmeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiği, otomobil sürücüsü Cemalettin Arslan'ın ise ağır yaralandığı belirlendi.

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