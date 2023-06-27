TOKİ 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 28 ildeki 503 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor.

TOKİ 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak

TOKİ'den aldığı bilgiye göre, muhammen bedeli 11 milyar 270 milyon 290 bin 792 lira olan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Van'da bulunan yaklaşık 2 milyon 879 bin 106 metrekare büyüklüğündeki 503 arsa açık artırmayla satılacak.

Açık artırma, 18 Temmuz Salı ve 19 Temmuz Çarşamba 10.30'da iki ayrı oturum halinde yapılacak.

Oturumlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel'de gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

KDV'den muaf yüzde 35 peşinat 48 ay vade

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 35 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

Satışa sunulacak arsalar arasında Adana'da konut, Ankara'da konut, ticaret, özel sağlık tesis alanı, Antalya'da konut, ticaret ve yol alanları, İzmir'de turizm, sosyal tesis, günübirlik turizm tesis ve konut, İstanbul'da konut, konut dışı kentsel çalışma alanları ve özel sağlık tesis alanları yer alıyor.

Ayrıca Konya'da küçük sanayi tesis alanları ile et ve süt ürünleri entegre tesis alanları, Kocaeli'nde sanayi depolama, Mersin'de plansız arsalar ile Tekirdağ'da konut alanları da satışa sunulacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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