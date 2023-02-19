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TOKİ binaları depremde nasıl ayakta kaldı? TOKİ binaları neden yıkılmadı?

Depremden etkilenen bölgelerdeki TOKİ binalarının yıkılmamasının arkasındaki nedenli Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı. Peki, TOKİ binaları depremde nasıl ayakta kaldı? TOKİ binaları neden yıkılmadı?

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 14:45
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TOKİ binaları depremde nasıl ayakta kaldı? TOKİ binaları neden yıkılmadı?

TOKİ binaları depremde nasıl ayakta kaldı? TOKİ binaları neden yıkılmadı?
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?" sorusuna cevap verdi. Peki, TOKİ binaları depremde nasıl ayakta kaldı? TOKİ binaları neden yıkılmadı?

TOKİ BİNALARI NASIL YIKILMADI?

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da zemin etüt çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Kurum, "TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Doğru zemin, doğru teknikle. İstişareler sonucu belirlediğimiz yeni yerleşim yerlerimizde de doğru zemini bulmak için mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarımız hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Gaziantep'te depremden etkilenen illere günübirlik yaptığı ziyaretlerde koordinasyon toplantıları düzenledi.

Toplantılarda il yöneticileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenlerle bir araya gelen Kurum, yeni yerleşim alanlarına ilişkin istişarelerde bulundu.

Bu kapsamda şehirlerin yeni yerleşim yerlerine ilişkin tespitler, koordinasyon toplantılarında ortak alınan kararlar doğrultusunda belirlendi ve yerleşim alanları belirlenirken ilk kriter fay hatlarına uzaklığı oldu.

Deprem bölgesindeki 11 ilde zemin etüt çalışmaları yapılarak alınan parçalar inceleniyor ve zeminin konut yapımına uygun olup olmadığı tespit ediliyor. Yeni yerleşim alanı olarak belirlenen yerlerde mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmaları ayrıntılı bir şekilde inceleniyor.

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