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İlk Evim'de 4'üncü kuralar ne zaman çekiliyor? 2022 TOKİ İlk Evim kura tarihleri ne zaman?

TOKİ Sosyal Konut projesine başvuran adaylar İlk Evim’ de kura tarihlerini merak ediyor. TOKİ İlk Evim 4. kuraya katılan vatandaşlar TOKİ kurasının ne zaman çekileceğini arama motorlarında araştırıyor. Peki, İlk Evim' de 4'üncü kuralar ne zaman çekiliyor? 2022 TOKİ İlk Evim kura tarihleri ne zaman?

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 13:57
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TOKİ İlk Evim'de 4'üncü kuralar ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ İlk Evim kura tarihleri ne zaman?

İlk Evim'de 4'üncü kuralar ne zaman çekiliyor? 2022 TOKİ İlk Evim kura tarihleri ne zaman?
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TOKİ Sosyal Konut Projesi ‘İlk Evim İlk İşyerim’ de kura çekilişleri başladı. TOKİ İlk Evim’ de kura çekilişinin ilki 7 Aralık’ta gerçekleşmişti. Vatandaşlar TOKİ İlk Evim 4. kura çekilişinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, İlk Evim' de 4'üncü kuralar ne zaman çekiliyor? 2022 TOKİ İlk Evim kura tarihleri ne zaman?

2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi ‘İlk Evim, İlk İş Yerim'de 4'üncü etap sosyal konut kura çekilişi 12-19 Aralık tarihleri arasında 7 ilde gerçekleştirilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut projesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' de ilk kura çekimi 7 Kasım'da Ardahan ve Şırnak ile başlamıştı. Sosyal konut projesinde kura çekimlerinin ilk 3 etabı 30 ilde sona erdi. Kuralarda toplamda 899 bin 814 başvurudan 62 bin 928 konutun hak sahipleri belirlendi.

TOKİ Sosyal Konut Projesi kuralarındada 1220 şehit ailesi ve gazi, 5 bin 408 engelli vatandaş, 14 bin 495 emekli, 26 bin 422 genç ve 18 bin 961 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek şekilde hak sahibi oldu.

TOKİ 4'üncü etap sosyal konut kura çekilişi ise 12-19 Aralık tarihleri arasında 7 ilde gerçekleştirilecek. Samsun'dan başlayacak 4'üncü etap kura çekilişlerinde 7 ilde 15 bin 566 hak sahibi belli olacak. Mart 2023'e kadar tüm TOKİ sosyal konut kuralarının tamamlanması planlanıyor.

2022 TOKİ İLK EVİM KURA TAKVİMİ

12-14 Aralık: Samsun 4.450

13 Aralık: Amasya 1.150

14-15 Aralık: Çorum 2.160

15-16 Aralık: Ordu 2.050

16-18 Aralık: Sivas 2.706

17 Aralık: Giresun 1.550

19 Aralık: Tokat 1.500

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