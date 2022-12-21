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Orta gelirliye konut kampanyasında kredi, faiz ve ödeme planı belli oldu

TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubu konut kampanyası için de çalışmalarda sona gelindi. TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubu konut kampanyası için detaylar netleşiyor. 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması ve yüzde 1'in altında konut kredisi verilmesi bekleniyor. 

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 13:57
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TOKİ'nin orta gelirliye konut kampanyasında ayrıntılar belli oldu: İşte kredi faiz ve ödeme planı

Orta gelirliye konut kampanyasında kredi, faiz ve ödeme planı belli oldu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta ve üst gelirli yurttaşlar için konut kampanyası yapılacağını açıklamıştı. 

TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında orta gelire konut kampanyasında detaylar belli oldu.

Bankacılık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre kredi miktarı, ödeme şekli ve vadeye göre faiz seçeneği sunulacak.

Kredi faiz oranları yüzde 0,69 ila yüzde 0,99 arasında değişecek. 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması da planlanıyor.

Kampanya ile alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak.

ORTA GELİR KONUT PROJESİ İÇİN AYRINTILAR

Konut kampanyasından yararlanmak için bazı şartlar getirilecek. İşte onlardan bazıları

-Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması

-1. derecede yakınların üzerine konut olmaması

-Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak

-Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak

-Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor

-Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişkenlik gösterecek. Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek

-15 yıl vade ile ödeme yapılacak (AA)

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