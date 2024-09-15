TOKİ'den 25 ilde arsa satışı: Fiyatlar 91 bin TL'den başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ve akaryakıt istasyonları gibi çeşitli nitelikteki arsaları satışa çıkarıyor. İhaleler 2 Ekim ve 3 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak.

Arsalara sahip olmak isteyenler, yüzde 25 peşinat ödeyerek ve 48 ay vadeyle ödeme yapabilecekler. Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Etimesgut'ta ticaret ve konut alanları, Eskişehir'de akaryakıt istasyon alanı ve İstanbul'da konut ve rekreasyon alanları bulunuyor.

Satışa ilişkin detaylı bilgilere TOKİ’nin resmi web sitesi "www.toki.gov.tr" ve emlak müzayede platformu "www.emlakmuzayede.com.tr" üzerinden ulaşılabilir.

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Ayrıca, 0212 608 15 00 numaralı telefondan bilgi alınabilir. İhaleler Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek; internet üzerinden de teklif verilebilecek.

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