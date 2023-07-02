TOKİ’nin millet bahçesi projesi büyük israfa dönüştü. Her ihalede fiyat katlandı

BirGün’den Mustafa Bildircin’ın haberine göre, Trabzon’da yer alan Avni Aker Stadyumu’nun faaliyeti, Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin açılmasının ardından sonlandırıldı. Uzun yıllar boyunca Trabzonspor’a ev sahipliği yapan stadyum, 2018 yılında yıkıldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıkılan stadyumun yerine millet bahçesi yapılması talimatını verdi.

Yıkılan Avni Aker Stadyumu’nun yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla geliştirilen millet bahçesi projesinin inşaatı için 29 Mart 2019 tarihinde ihale düzenlendi. Projenin ilk etabı için düzenlenen ihale kapsamında 8 Mayıs 2019 tarihinde 21 milyon 956 bin TL’lik anlaşma yapıldı.

YILAN HİKAYESİ

Millet bahçesi projesinin ikinci etabı ise adeta yılan hikayesine döndü. İkinci etap için 23 Mayıs 2022, 16 Haziran 2022, 1 Eylül 2022 ve 6 Aralık 2022 tarihlerinde açılan dört ihale de iptal edildi. 6 Aralık 2022 tarihindeki ihalenin, “İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılması ilkesi gereğince” iptal edildiği bildirildi.

Avni Aker Stadyumu’nun yerine inşa edilen millet bahçesinin ikinci etap inşaat işlerine yönelik beşinci ihale ise 27 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen ihale kapsamındaki işler için 42 milyon 475 bin TL yaklaşık maliyet hesabı çıkarıldı. İhale ise 34 milyon 723 bin TL’lik teklifin sahibi Konaç Yapı isimli Ankara merkezli bir şirketin üzerine bırakıldı. Böylelikle, Trabzon'un efsane stadyumu Avni Aker'in yerine yapılan millet bahçesi için harcanan toplam para, 56 milyon 679 bin TL’ye ulaştı.