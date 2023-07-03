Tokyo'da restoranda patlama: 4 yaralı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki restoranda meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Tokyo'da restoranda patlama: 4 yaralı

Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Şimbaşi bölgesindeki binanın ikinci katında bulunan restoranda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Haberde yer verilen görüntülerde yangın çıkan restorandan yükselen duman ve yola saçılmış cam parçaları dikkati çekti.

Patlamanın yaşandığı bölgeye Tokyo Metropol Valiliğine bağlı itfaiye ekipleriyle polis güçleri sevk edildi. Olay yeri güvenlik çemberine alındı.

8 katlı binanın ikinci katındaki yangın kısa sürede söndürüldü. Tokyo İtfaiyesine göre patlamada restoranın 2 çalışanıyla binanın önünden geçen 2 yaya yaralandı.

Restoranın yöneticisi, NHK'ye verdiği demeçte patlamanın sigara içmek için ayrılan bölümde meydana geldiğini belirtti.

Yönetici, "Mağazadaki sigara içme odasında çakmağı yaktığım an patlama oldu." ifadesini kullandı.

Polis güçleri, restoranda patlamaya yol açtığı iddia edilen doğal gaz sızıntısının kaynağını araştırıyor.

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