Tokyo'da uçak kazasında 5 ölü

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'na iniş yapan Japon Hava Yolları bünyesindeki 516 sefer sayılı Airbus A350 tipi uçak ile pistteki Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne (JCG) ait MA-722 tipi uçağın çarpışmasıyla meydana gelen kazanın detayları belli olmaya başladı. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait uçağın dün Japonya’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Niigata Havalimanı'na yardım malzemesi taşımak üzere havalimanında olduğu aktarıldı. Sahil güvenlik uçağındaki 5 personelin yaşamını yitirdiği, uçağın pilotunun ise ağır yaralandığı açıklandı.

HAVALİMANINDAKİ TÜM PİSTLER KAPATILDI

Japon Hava Yolları’na ait uçaktaki 379 yolcu ve mürettebatI tahliye edilirken, Japonya Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nde kriz masası toplandı. Haneda Havalimanı yönetimi de kazadan sonra tüm pistleri geçici olarak hava trafiğine kapatma kararı aldı. Kazanın sebebini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Hokkaido Adası'nda yer alan Sapporo kenti yakınındaki New Chitose havaalanından yerel saatle 16.00'da havalanan yolcu uçağının saat 17.47'de Haneda Havalimanı'na iniş yaptığı bildirildi.

Kazanın ardından çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi devam ediyor.