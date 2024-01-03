Tokyo'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı. Yaralılar var

Japonya'nın Tokyo şehrinde bulunan Akihabara Tren İstasyonu'nda bıçaklı saldırı meydana geldi.

Tokyo Metropolitan Polis Departmanı tarafından yapılan duyuruda, yerel saatle 23.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişinin, Yamanote Tren Hattı’nda seyreden trenin Akihabara İstasyonu'na geldiği sırada bıçakla çevredekilere saldırdığı ifade edildi.

Bıçaklı saldırgan, polis tarafından gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı.

AKİHABARA ÜLKENİN EN POPÜLER LOKASYONLARDAN BİRİ

Saldırının gerçekleştiği Akihabara Tren İstasyonu ve çevresi manga, anime ve bilgisayar oyunu severlerin yanı sıra elektronik ürün meraklılarının uğrak adresi olarak biliniyor. Akihabara, ülkeyi ziyaret eden turistlerin en uğrak yerlerinden biri olarak yer alıyor.