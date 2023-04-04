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Gazeteci Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı

Beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gazeteci yazar Tolga Akyıldız, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 16:02
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Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı
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Sarıyer Maslak'taki evinde beyin kanaması geçiren gazeteci yazar Tolga Akyıldız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 50 yaşında ölen Akyıldız için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Akyıldız'ın yakınları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Akyıldız'ın cenazesi alkışlar eşliğinde cenaze aracına konularak Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Şarkıcı Teoman, "Başka bir sektöre geçmişti. Müzik yazarlığını bırakmıştı. Genç müzisyen arkadaşlara yol gösterecek başka bir pozisyona geçmişti. Bir sürü projeyle uğraşıyordu. En faydalı olacağı zamanda gitti. Arkadaşımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Ama aynı zamanda müzik sektöründe birçok güzel şeyin altında imzası olan arkadaşımız aramızdan ayrıldı" dedi.

 

 

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