Ünlü sunucu Ezgi Sertel'in acı günü

Ünlü sunucu Sertel, baba acısıyla sarsıldı. Ezgi Sertel'in babası Serdar Sertel, uzun süredir yoğun bakımda bulunuyordu.

Sertel, babasının yoğun bakıma kaldırıldığını "Benim biricik canım babam yoğun bakımda... İçim çok acıyor" şeklinde duyurmuştu.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN VERDİ

Ezgi Sertel babasının vefat haberini sosyal medya hesabından, “Benim biricik, canım babamı kaybettik… Bu nasıl bir acı…Allah’ım mekanını cennet eylesin güzel yürekli temiz kalpli babamın… Babam seni çoook özleyeceğim…” sözleriyle duyurdu.

Serdar Sertel’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Safranbolu Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.