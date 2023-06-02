Tomane'den Samsunspor'a sitem dolu mesaj

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Süper Lig’e, 11 yıllık bir aradan sonra yeniden dönen Orta Karadeniz ekibi Yılport Samsunspor ile yolları ayrılan Portekizli Tomane, Kırmızı Beyazlı ekibe veda etti.

Şirinler’in başarılı futbolcusunun ayrılık mesajı sosyal medyada da gündem oldu. Spor Toto 1. Ligi’nden, Spor Toto Süper Lig’e 11 yıllık bir aradan sonra ligi 1. Sırada tamamlayarak şampiyon olup yükselen Hüseyin Eroğlu’nun takımında, ayrılıklarda yaşanmaya başladı.

Üç sezon önce Kırmızı-Beyazlı kulüpte yolları kesişen Portekizli golcü Manuel Fernandes Mendes Tomane kendi hesabından sitemli bir veda mesajı paylaştı.

Portekizli forvet, 31 yaşındaki milli oyuncu Tomane, 3 sezondur formasını giydiği Samsunspor'daki kariyerinde çalkantılı bir dönemde geçirdi.

Uzun süren sakatlık döneminin yanı sıra bir ara kadro dışı da kaldı. Gerek sakatlıktan çıktıktan sonra, gerekse de affedilmesine rağmen fazla forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu, forma giydiği 47 maçta, toplamda 12 kez fileleri havalandırdı.

Üç yıllık sözleşmesi biten Portekizli golcünün; sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bu muhteşem kulübe veda etme zamanı. Bu kulüp için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptığım zorlu 3 yıl oldu. Çok şükür beni buralara getiren hedefe ulaştık şampiyon olup kariyerime bir unvan daha ekledik.

Ancak geçtiğimiz yıl spor performansımla ilgisi olmayan ve maalesef çok etkilendiğim kulübe bağlı kişiler tarafından dayatılan birçok engelle karşılaştım. Ben profesyonelim yaptığım işi seviyorum ama bu sezon kulübe bağlı insanlardan yaşadığım saygısızlığı asla unutmayacağım. Herşeye rağmen soyunma odasını paylaşmaktan ve takım kaptanı olarak liderlik etmekten mutluluk duyduğum; doktorlara, fizyoterapistlere, gardırop bakıcılarına, çevirmenlere ve tüm personele, kısacası tüm kadroya teşekkür ediyorum. Beni ve ailemi kucaklayarak karşılayan tüm Samsunsporlular başta olmak üzere, Samsun şehrine teşekkür ederim. Nice başarılar diliyorum. Kuzeyin Kralı."