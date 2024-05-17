Tomurcuk çayın fiyatı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Tomurcuk çayın fiyatı belli oldu
ÇAYKUR, tomurcuk çayın kilogram fiyatının belirlendiğini açıkladı.

ÇAYKUR, tarafından yapılan açıklamaya göre, beyaz çay üretiminin hammaddesi olan tomurcuk çayın kilogram fiyatını 4 bin lira olarak belirledi.

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ÇAYKUR, kurumun 2014 yılından itibaren üreticilerden yaş çay tomurcuğu satın alarak ürettiği beyaz çay üretiminin, artan piyasa talepleri doğrultusunda bu yıl da sürdüğü vurgulandı.

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Açıklamada, Çaykur’un prestij ürünlerinden olan 'beyaz iksir' beyaz çayının üretim hammaddesi olan tomurcuk çayın geçen yıl bin 500 lira olan kilogram alım fiyatı bu yıl 4 bin lira olarak belirlendiği, yoğun uğraş ve toplama hassasiyeti gerektiren tomurcuk çay hasadına üreticilerin geçen yıllara göre daha fazla ilgi, özen göstermesi ve bereketli bir çay sezonu temennisinde bulunuldu.

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