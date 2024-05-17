Tomurcuk çayın fiyatı belli oldu

ÇAYKUR, tarafından yapılan açıklamaya göre, beyaz çay üretiminin hammaddesi olan tomurcuk çayın kilogram fiyatını 4 bin lira olarak belirledi.

ÇAYKUR, kurumun 2014 yılından itibaren üreticilerden yaş çay tomurcuğu satın alarak ürettiği beyaz çay üretiminin, artan piyasa talepleri doğrultusunda bu yıl da sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, Çaykur’un prestij ürünlerinden olan 'beyaz iksir' beyaz çayının üretim hammaddesi olan tomurcuk çayın geçen yıl bin 500 lira olan kilogram alım fiyatı bu yıl 4 bin lira olarak belirlendiği, yoğun uğraş ve toplama hassasiyeti gerektiren tomurcuk çay hasadına üreticilerin geçen yıllara göre daha fazla ilgi, özen göstermesi ve bereketli bir çay sezonu temennisinde bulunuldu.