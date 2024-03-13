Toplu mezar tüm dünyada infial yarattı! Erkek, kadın ve çocuk 2000’den fazla kişinin cesedi bulundu

Toplu mezar tüm dünyada infial yarattı! Erkek, kadın ve çocuk 2000’den fazla kişinin cesedi bulundu
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa’nın en büyük toplu mezarı Almanya’nın Nürnberg kentinde ortaya çıktı. Uzmanlar erkek, kadın ve çocuktan oluşan toplu mezarda 2000’den fazla kişinin cesetlerinin bulunduğunu söyledi. Olayın 17. yüzyılda yaşandığı tahmin ediliyor.
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Toplu mezar tüm dünyada infial yarattı! Erkek, kadın ve çocuk 2000’den fazla kişinin cesedi bulundu 1

İngiliz basının aktardığı bilgilere göre Almanya'daki bilim insanları Avrupa'daki en büyük toplu mezarı buldu. Nürnberg şehrindeki, Avrupa nüfusunun yüzde 60'ını öldüren hıyarcıklı vebadan ölen en az 1000 kişinin cesedi tespit edildi. 'Ulusal açıdan önemli' bir keşif olarak nitelendirilen uzmanlar, cesetlerin 17. yüzyıla ait olduğunu tahmin ediyor.

Keşfin 'bölgenin çok ötesinde büyük önem taşıdığını' belirten Nürnberg'in Belediye Başkanı Marcus König, "Mezarlarda çocukların, yaşlıların, erkeklerin ve kadınların cesetleri bulunuyor; veba cinsiyet, yaş veya sosyal statüyle sınırlı kalmamıştı" ifadelerini kullandı.

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Toplu mezar tüm dünyada infial yarattı! Erkek, kadın ve çocuk 2000’den fazla kişinin cesedi bulundu 2

8 VEBA ÇUKURU TESPİT EDİLDİ

Nürnberg Miras Koruma Dairesi'nden Melanie Langbein, her biri yüzlerce ceset içeren sekiz veba çukurunun tespit edildiğini kaydetti.

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Langbein CNN'e şöyle konuştu: "Nürnberg'de veba mezarlıkları belirlememize rağmen bu insanlar normal bir mezarlığa defnedilmedi. Bu, Hristiyan cenaze törenleri dikkate alınmaksızın kısa bir zaman diliminde çok sayıda ölünün gömülmesi gerektiği anlamına geliyor.'

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Toplu mezar tüm dünyada infial yarattı! Erkek, kadın ve çocuk 2000’den fazla kişinin cesedi bulundu 3

3 DALGA HALİNDE DÜNYAYI VURDU, MİLYONLARCA İNSAN ÖLDÜ

Her ne kadar 500 iskelet bulunmuş olsa da bir uzman burada 2.000 kadar hatta daha fazla iskelet olabileceğini düşünüyor. Öte yandan veba salgınları 1300'lerden 1900'lere kadar üç dalga halinde dünyayı vurdu ve milyonlarca insanı öldürdü.

Avrupa'da Kara Ölüm olarak adlandırılan ilk dalga 1347'den 1351'e kadar sürerken, ikincisi 1500'lerde hastalığın yeni bir türünün ortaya çıkışına, sonuncusu ise 1800'lerin sonunda Asya'ya yayıldı.

Nürnberg, 14. yüzyıldan itibaren yaklaşık her 10 yılda bir veba salgınlarına maruz kalıyordu ve bu da yeni bulunan kalıntıların tarihlendirilmesini zorlaştırıyordu.

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