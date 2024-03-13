Toplu mezar tüm dünyada infial yarattı! Erkek, kadın ve çocuk 2000’den fazla kişinin cesedi bulundu

3 DALGA HALİNDE DÜNYAYI VURDU, MİLYONLARCA İNSAN ÖLDÜ

Her ne kadar 500 iskelet bulunmuş olsa da bir uzman burada 2.000 kadar hatta daha fazla iskelet olabileceğini düşünüyor. Öte yandan veba salgınları 1300'lerden 1900'lere kadar üç dalga halinde dünyayı vurdu ve milyonlarca insanı öldürdü.

Avrupa'da Kara Ölüm olarak adlandırılan ilk dalga 1347'den 1351'e kadar sürerken, ikincisi 1500'lerde hastalığın yeni bir türünün ortaya çıkışına, sonuncusu ise 1800'lerin sonunda Asya'ya yayıldı.

Nürnberg, 14. yüzyıldan itibaren yaklaşık her 10 yılda bir veba salgınlarına maruz kalıyordu ve bu da yeni bulunan kalıntıların tarihlendirilmesini zorlaştırıyordu.