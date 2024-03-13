DEVA Partili adayın sığınmacı sorununa çözümü sunucuyu kahkahaya boğdu

Kaynak: Haber Merkezi
DEVA Partili adayın sığınmacı sorununa çözümü sunucuyu kahkahaya boğdu
DEVA Partisi Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Yunus Korkmaz, katıldığı televizyon programında “Mülteciler konusuna nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna verdiği cevap sunucuya kahkaha attırdı.

Yerel seçimlere sayılı günler kala Eskişehir’in yerel televizyon kanalı 26 TV’ye konuk olan DEVA Partisi Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Yunus Korkmaz, sunucun mültecilerle ilgili sorusuna esprili bir yanıt verdi.

Sunucu, “Mülteciler konusuna nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna Korkmaz, “İktidarın bu yanlış politikası belediye nezdinde çözülebilir mi çok zor. Bu işi Zafer Turizme havale ettik diyelim” şeklinde cevap verdi.

Korkmaz’ın yanıtının ardından kahkaha atan sunucu “Çok iyiydi” yorumunda bulundu.

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