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Toprak altında can pazarı. Zamanla yarışıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yer altındaki elektrik hattı onarımı sırasında göçük altında kalan 4 işçi kurtarıldı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 14:09
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Toprak altında can pazarı. Zamanla yarışıldı

Toprak altında can pazarı. Zamanla yarışıldı
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İHA'nın haberine göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Yer altından geçen elektrik hattının tamiri için kepçe ile yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. 

Toprak altında 4 işçinin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan Mehmet B., Nihat P., Hüseyin M. ile Fırat K., ambulanslarla Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 4 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

 

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