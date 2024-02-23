Topraktan oluk oluk fışkırdı köylü büyük paniğe kapıldı! 2 hafta önceki felaketten sonra ortaya çıktı

Tokat’ın Niksar İlçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan 900 nüfuslu Günebakan köyü bir felaketi yaşamış ve meydana gelen heyelanda 40 konut, 17 ahır, 7 samanlık ve 1 cami ile birlikte tarlalar zarar görmüştü.

Afet sonrası ortaya atılan iddiada ise heyelanın yer altında bulunan sudan kaynaklandığı iddia edildi. Toprak kaymasının yaşandığı bölgede iki ev ve bahçesini kaybeden Ömer Karakaş’ın arazisinden su çıkmaya başlarken, az akan suyun şiddeti giderek arttı.

OLUK OLUK AKAN SU ENDİŞE UYANDIRDI

Oluk oluk akan su vatandaşta endişeye sebep olurken, heyelanın etkisiyle evi yıkılan ve bahçesi zarar gören Ömer Karakaş, "Burası bizimdi. Burası yukardaydı. Tamamen aşağı kadar kaydı. Bu su da burada yoktu. Siz de görüyorsunuz. Bacak kalınlığında su akıyor. Bu sudan yürüdü diyorlar. Artık biz bilemiyoruz sebebini Allah bilir. Karşı da iki tane evimiz vardı. İki gözünün altı tamamen boşaldı” diye konuştu.

Afetin detayları ve ihtimallerinin yapılan jeolojik incelemeler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.