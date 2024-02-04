Tokat'ta Heyelan Felaketi: 4 Ev ve Cami Yıkıldı, 39 Ev Boşaltıldı

Heyelanlar Köyü Sarsıyor

Günebakan köyünde ilk heyelan 31 Ocak Salı günü, ikinci heyelan ise 4 Şubat Cumartesi günü gerçekleşti. Heyelanlar sonrası bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, evlerde inceleme yaptı ve 39 evin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verdi.

Evler ve Cami Yıkıldı

Boşaltılan evlerden 4'ü ile köyün camisi dün gece tamamen yıkıldı. Caminin minaresi de bir evin üzerine devrildi. Heyelanlar birçok evin duvarında ve yollarda da çatlaklara neden oldu.

Yetkililer Bölgede

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut da heyelan sonrası incelemelerde bulunmak üzere köye geldi. Vali Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Günebakan köyümüzde 39 evimiz ve 1 camimiz heyelandan etkilendi. Camimiz yıkıldı, 3-4 ev de yıkılma tehlikesinde. Etkilenmesi muhtemel evleri boşalttık. Vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla yerleşti, ancak devlet olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Konutlara girişi yasakladık. Jandarma ve AFAD ekiplerimiz bölgede. AFAD olarak afetin etkilerini gidermek için çalışmalara başladık" dedi.

Heyelan riski devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar tedirginlik içinde. Yetkililer, heyelan riski devam ettiği için vatandaşların dikkatli olması ve riskli bölgelere girmemesi konusunda uyarıyor.