Topuk çatlaklarına ne iyi gelir? Ayak bakımı nasıl yapılır?

Ayakları bakım yaparak, topuk çatlaklarını gidererek deri yenilenmesine yardımcı olabilirsiniz. Evde yapacağınız kolay ayak bakım maskeleriyle pürüzsüz ayaklara kısa sürede sahip olabilirsiniz. Peki, ayak bakımı nasıl yapılır? Topuk çatlaklarına ne iyi gelir?

AYAK BAKIMI NASIL YAPILIR?

Suyun içine 2-3 yemek kaşığı deniz tuzu ekleyin ve ardından 2 bardak karbonat ekleyin. Ayaklarınızı bu suda 30 dakika kadar tutun. Ardından kurulayın ve nemlendirici bir krem sürün. Vücudunuzdaki enerjinin yenilendiğini ve ayak ağrılarınızın gittiğini göreceksiniz.

Ayaklarınızı yumuşak bir kıvama getirerek ölü katmanları daha kolay temizleyebilirsiniz. Bunun için de ayaklarınızı öncelikle ılık su içerisinde bekletmeniz gerekir.

Ayaklarınızı suda bekletirken içerisinde doğal yağlar katabilirsiniz. Böylelikle ayaklarınızdaki şişkinliği de giderebilirsiniz. 10 dakika boyunca ayaklarınızı ılık suda bekletmek cildinize iyi gelebilir.

Ilık suda yumuşattığınız ayaklarınızı havlu yardımıyla kuruladıktan sonra tırnaklarınızı istediğiniz boyutta keserek işe başlayın.

Tırnaklarınızı kestikten sonra ayaklarınız için kullandığınız tırnak törpüsü ile güzelce tırnaklarına şekil verebilirsiniz

Ayaklarınızdaki ölü derilerden kurtulmak ve ayağınızı pürüzsüz hale getirmek için düzenli olarak ayaklarınıza peeling yapmanız gerekir. Bu aşamada bir ponza taşı ya da topuk törpüsü kullanabilirsin.

Ayaklarınızı yıkadıktan ya da bakım uyguladıktan sonra son adım olarak mutlaka nemlendirici kullanın. Ancak nemlendirici sürerken parmak aralarına kaçırmamaya özen gösterin.

Ayaklarınız şiş ise, ılık su yerine soğuk su tercih edin ve 30 dakika bekledikten sonra yatağa ya da koltuğa uzanarak ayaklarınızı yüksek bir yere yaslayın ve yukarıda tutun ki kan akışı dengelensin.