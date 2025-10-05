'Topuklu Efe' Özlem Çerçioğlu'nun şikayetleri bitmiyor! Bu defa valiyi hedef aldı

Gündemde yankı uyandıran muhalif belediyelerin iktidara geçtiği olaylar arasında en tartışmalı isim Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olmuştu.

GAZETECİYİ TUTUKLATMIŞTI

CHP'den istifa ederek AKP'ye geçer geçmez iktidarın sert tutumunu Aydın'da da estiren Çerçioğlu, evinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı gerekçesi ile yazar Ergün Poyraz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Poyraz, 2 Ekim Perşembe günü tutuklandı.

VALİYİ, YERLİKAYA'YA ŞİKAYET ETTİ

"Topuklu Efe" Çerçioğlu, bu defa Aydın Valisi Yakup Canbolat’ı hedef tahtasına oturttuğu iddia edildi.

Aydınpost'ta yer alan habere göre, Çerçioğlu, Vali Yakup Canbolat’ı "Büyükşehir Belediye Meclisi için gerekli güvenliği sağlayamamak" ve "henüz kendisini ziyaret etmemek" gerekçeleriyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şikayet etti.

Çerçioğlu’nu asıl öfkelendiren noktanın ise Vali Canbolat'ın kendisini ziyaret etmemesine rağmen en önemli siyasi rakibi olarak gördüğü Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Aydın Büyükşehir Meclis Grup Başkanı Ömer Günel'i makamında kabul etmesi olduğu konuşuluyor.

İL BAŞKANI DEĞİŞSİN İSTİYOR

Kulislerde, Çerçioğlu’nun AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem’i de genel merkeze şikayet ettiği konuşulanlar arasında. Çerçioğlu, "uyumlu çalışabileceği" il başkanı talebini AKP'ye ilettiği belirtildi.

