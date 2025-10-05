'Topuklu Efe' Özlem Çerçioğlu'nun şikayetleri bitmiyor! Bu defa valiyi hedef aldı

Düzenleme: Kaynak: Aydınpost
'Topuklu Efe' Özlem Çerçioğlu'nun şikayetleri bitmiyor! Bu defa valiyi hedef aldı

CHP'den AKP'ye geçen isimlerden biri olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Vali Yakup Canbolat’ı belediye meclisinde gerekli güvenlik önlemlerini almadığı gerekçesi ile şikayet ettiği iddia edildi.

Gündemde yankı uyandıran muhalif belediyelerin iktidara geçtiği olaylar arasında en tartışmalı isim Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olmuştu.

GAZETECİYİ TUTUKLATMIŞTI

CHP'den istifa ederek AKP'ye geçer geçmez iktidarın sert tutumunu Aydın'da da estiren Çerçioğlu, evinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı gerekçesi ile yazar Ergün Poyraz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Poyraz, 2 Ekim Perşembe günü tutuklandı.

VALİYİ, YERLİKAYA'YA ŞİKAYET ETTİ

"Topuklu Efe" Çerçioğlu, bu defa Aydın Valisi Yakup Canbolat’ı hedef tahtasına oturttuğu iddia edildi.

1kapak.jpg

Aydınpost'ta yer alan habere göre, Çerçioğlu, Vali Yakup Canbolat’ı "Büyükşehir Belediye Meclisi için gerekli güvenliği sağlayamamak" ve "henüz kendisini ziyaret etmemek" gerekçeleriyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şikayet etti.

Çerçioğlu’nu asıl öfkelendiren noktanın ise Vali Canbolat'ın kendisini ziyaret etmemesine rağmen en önemli siyasi rakibi olarak gördüğü Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Aydın Büyükşehir Meclis Grup Başkanı Ömer Günel'i makamında kabul etmesi olduğu konuşuluyor.

İL BAŞKANI DEĞİŞSİN İSTİYOR

Kulislerde, Çerçioğlu’nun AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem’i de genel merkeze şikayet ettiği konuşulanlar arasında. Çerçioğlu, "uyumlu çalışabileceği" il başkanı talebini AKP'ye ilettiği belirtildi.

Çerçioğlu şikayetçi olmuştu. Yazar Ergün Poyraz tutuklandıÇerçioğlu şikayetçi olmuştu. Yazar Ergün Poyraz tutuklandı

'Topuklu Efe'ye kötü haber! Mahkeme dur dedi'Topuklu Efe'ye kötü haber! Mahkeme dur dedi

Son Haberler
Forbes milyarderler listesini güncelledi! İşte Türkiye'nin en zengini
Forbes milyarderler listesini güncelledi! İşte Türkiye'nin en zengini
Osmaniye'de ilaç operasyonu! Polis binlercesini ele geçirildi
Osmaniye'de ilaç operasyonu! Polis binlercesini ele geçirildi
Özgür Özel'den "boykot" açıklaması: Erdoğan'ı oturup dinleyecek atmosfer yok
Özgür Özel'den "boykot" açıklaması: Erdoğan'ı oturup dinleyecek atmosfer yok
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın ünlü oyuncu Nafia Tanrıverdi ile fotoğrafı sızdı: Aralarında 31 yaş var!
Sadettin Saran’ın ünlü oyuncuyla fotoğrafı sızdı! Yaş farkı dikkat çekti...
Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş maçını değerlendirdi! O yıldız için çok sert sözler
Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş maçını değerlendirdi! O yıldız için çok sert sözler