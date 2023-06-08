Topyekün değişim isteyen İmamoğlu'nun köyünde sandıktan Erdoğan çıktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle seçimlerde meydanlarda etkin bir rol alan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, kendi köyüne söz geçiremedi.

HER İKİ TURDA DA ERDOĞAN ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu'nun köyündeki sandıktan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Cevizli köyünde ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu 57 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan 116 oy aldı.

14 Mayıs’ta yapılan seçimde ise aynı sandıkta Kılıçdaroğlu'na 54 oy, Erdoğan'a 113 oy, İnce'ye 1, Sinan Oğan'a ise 9 oy çıkmıştı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığının anlaşılmasından sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Mayıs sabahı değişim talebini dile getirmişti.

“DEĞİŞİM ANLAYIŞINI, EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE TALEP EDER DURUMDAYIM”

Dün de değişim talebini yineleyen Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Değişim meselesi önemli. Değişim, çok önemli bir kavram. Ben, geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamada, aslında çok net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim.

Topyekün bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü bir değişim, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim. Dolayısıyla ben, aynı yerde devam ediyorum. O değişim anlayışını, halen en güçlü şekilde talep eder durumdayım. Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz.

Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum. Bunu toplum tarifliyor. İnsanlar istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Kulağımızın açık olması, toplumun her kesimini dinlememiz ve her kesimin ne ses çıkarttığını ne istediğini anlamamız şart."