Torbacı kadın film gibi operasyonla yakalandı

Düzce'de uyuşturucu madde sattığı tespit edilen kadın yakayı ele verdi. Kadının evini gözetleyen narkotik polisi, önce ikamete girip uyuşturucu satın alan gençleri, ardından da şüpheliyi gözaltına aldı. Evinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen kadın tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Torbacı kadın film gibi operasyonla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ağa Mahallesi'nde ikamet eden S.A. isimli kadının uyuşturucu madde sattığı belirlendi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen narkotik polisi mahallede konuşlandı. Şüphelinin ikametini gözetleyen polis, B.S. (27), B.A. (24) ve E.Ö.'nün (24) S.A.'nın evine belirli aralıklarla girip çıktığını tespit etti. Yakalanan şahıslardan 3 parça halinde 7 gram bonzai ele geçirildi. Şahıslardan B.S.'nin 3, B.A.'nın ise 8 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıslara "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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TUTUKLANDI

Narkotik polisi, zehir taciri S.A.'nın ikametine de operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada 5 parça halinde 54 gram bonzai ve lyrica ele geçirildi. Gözaltına alınan kadın, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan tutuklandı.

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