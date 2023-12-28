Nevşehir'deki 'torbacı' operasyonu: 30 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Nevşehir'deki 'torbacı' operasyonu: 30 kişi tutuklandı
Nevşehir’de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 30'u tutuklandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 315 kişi, 2 özel harekat timi, 1 helikopter ve 2 İHA ile 86 adrese baskın düzenledi. 5 dedektör köpeği de operasyonda görev aldı. Operasyonda 71 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde 215 gram metamfetamin, 272 gram esrar, 173 gram skunk, 11 hassas terazi, 32 gram bonzai, 9 tabanca, 4 tüfek, 5 bıçak ve 3 muşta bulundu. 39 kişi emniyette ifade verdikten sonra serbest kaldı. 32 kişi ise adliyeye gönderildi.

Adliyeye gönderilenlerden 30’u tutuklandı, 2’si ise adli kontrolle salıverildi.

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