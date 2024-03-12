Torbacılar çatıdan kaçtı... Gardıropta yakalandı...

Operasyon, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleşti ve büyük bir planlama ve işbirliği gerektirdi.

Operasyon, Bursa'nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde sabaha karşı gerçekleştirildi ve yerel medyada büyük yankı uyandırdı. Polis ekipleri, teknik takip sonucunda belirlenen bölgelere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve İlçe Polis Merkezlerinden oluşan toplam 100 ekip, operasyona katıldı.

Baskınlar sırasında, evlerin kapıları koçbaşları ile kırılarak içeri girildi. Özel Harekat polisleri, çelik yeleklerle donanmış bir şekilde operasyonu yürüttü. Operasyonu desteklemek için ise 2 insansız hava aracı (İHA) da görev aldı ve kaçmaya çalışan torbacıların yerlerini tespit etmekte önemli bir rol oynadı.

Operasyon sonucunda, 60 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ile silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda metamfetamin, sentetik kannabinoid, esrar, kokain gibi uyuşturucular bulundu. Ayrıca, bir miktar yeşil reçeteli hap ile silah ve mühimmat da ele geçirilenler arasındaydı.

Gözaltına alınan 60 şüpheliden 41'i tutuklanırken, 2'si ev hapsi cezası aldı ve 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında, şahısların uyuşturucudan elde ettikleri mal varlıklarına da el konuldu ve şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Bu operasyon, Bursa'da uyuşturucuyla mücadelede ciddi bir adım olarak nitelendirilirken, kamu güvenliği açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildi.