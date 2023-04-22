Torna atölyesine kurusıkı tabanca baskını

İHA

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Özbek Mahallesindeki Sanayi Sitesinde yer alan bir torna atölyesinde kurusıkı silahların namlularıyla oynanarak gerçeğe dönüştürüldüğü ihbarını aldı.

Jandarma ekipleriyle birlikte atölyeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, yaptıkları aramada kurusıkı tabancadan gerçeğe dönüştürülmüş 2 adet silah ile 2 adet şarjör, 14 mermi ve namluların ağzını açmakta kullanıldığı değerlendirilen torna malzemesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan Musa Ö. ve Hüseyin B. isimli şahıslar emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.