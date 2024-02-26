Tornacılık yapan kadın öyle konuştu ki: 'Gemiciklerin, yalıcıkların, saraycıkların var. Sonra de ki namaz kılıyorum. Seninle aynı dini paylaşmak istemiyorum'

Kaynak: Haber Merkezi
Tornacılık yapan kadın öyle konuştu ki: 'Gemiciklerin, yalıcıkların, saraycıkların var. Sonra de ki namaz kılıyorum. Seninle aynı dini paylaşmak istemiyorum'
Sokak röportajında konuşan kadının söyledikleri gündem oldu:'Ben erkek işi yapıyorum, CNC tornacılık yapıyorum. Neden? Gemiciklerin, yalıcıkların, saraycıkların var. Sonra de ki namaz kılıyorum. Seninle aynı dini paylaşmak istemiyorum'

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ekonomiye isyan eden genç kadının söyledikleri sosyal medyada gündem oldu:

'3 liralık makarnayı 33 liraya yiyoruz. Üç üniversite okuyanlar benimle birlikte CNC tornacılık yapıyor. Ben erkek mesleği yapıyorum. CNC tornacılık yapıyorum. Neden? Gemiciklerin, yalıcıkların, saraycıkların var. Ben de 2+1 evde 8 bin lira kirayı 17 bin lira maaşla nasıl ödeyeceğim diye düşünüyorum. Sonra de ki Kur'an okuyorum, namaz kılıyorum. Seninle aynı dini paylaşmak istemiyorum. Müslüman olarak doğdum, sen Müslümanlıktan beni soğuttun'

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