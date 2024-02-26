Tornacılık yapan kadın öyle konuştu ki: 'Gemiciklerin, yalıcıkların, saraycıkların var. Sonra de ki namaz kılıyorum. Seninle aynı dini paylaşmak istemiyorum'

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ekonomiye isyan eden genç kadının söyledikleri sosyal medyada gündem oldu:

'3 liralık makarnayı 33 liraya yiyoruz. Üç üniversite okuyanlar benimle birlikte CNC tornacılık yapıyor. Ben erkek mesleği yapıyorum. CNC tornacılık yapıyorum. Neden? Gemiciklerin, yalıcıkların, saraycıkların var. Ben de 2+1 evde 8 bin lira kirayı 17 bin lira maaşla nasıl ödeyeceğim diye düşünüyorum. Sonra de ki Kur'an okuyorum, namaz kılıyorum. Seninle aynı dini paylaşmak istemiyorum. Müslüman olarak doğdum, sen Müslümanlıktan beni soğuttun'