'Torpille işe girenin maaşı helal' diyen Diyanet’ten yeni açıklama. 'Kopya çekerek işe girenlerin maaşı helal'

Torpille işe girenlerin kazancının helal olduğunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt'un sınavlarda kopya çekerek işe girenlerin aldıkları maaşla ilgili soruya yanıt verdi.

İdris Bozkurt, Diyanet TV’de "Diyanet’e Soralım" adlı programda yine çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Bir gencin yönelttiği "Üniversitede bazı sınavlarda kopya çektim ve mezun oldum. Acaba mesleğimi yaptığımda kazandığım maaşa bir sıkıntı, halel gelir mi?" sorusunu yanıtlayan Bozkurt şöyle dedi:

“Kopya çekmek, hak etmediğimiz bir şeyi elde etmeye çalışmaktır, bir bakıma hak gaspıdır ve hırsızlıktır. Bunu tasvip etmek, takdir etmek mümkün mü? Vicdanlı hiç kimse bunu kabul edemez. Dolayısıyla kopya çekmeyi teşvik etmek, bunun üzerinde maddi manevi hatta belli bir makamı, mevkiyi, konumu elde etmek, o hırsızlığın basamaklarını aşarak elde edilmiş bir sonuçtur.

Yapılan iş haksız bir kazanımdır. Fakat bunun üzerine bir iş bulunmuş ve iş neticesinde de bir mesai sarf ederek elde edilmiş kazanç, haram olarak değerlendirilemez. O ayrı bir şey. Karıştırmamak lazım. Yapılan iş yanlıştır fakat yaptığımız işin karşılığında emek vererek aldığımız maaş helaldir."