Flaş...Flaş...Havada sıcak dakikalar. Rus ve Fransız uçakları karşı karşıya geldi

Rus ve Fransız uçakları Estonya hava sahasında karşı karşıya geldi. Havada sıcak dakikalar yaşandı. Estonya'da Rus ve Fransız uçaklarının yakın temasa geçmeleri saniye saniye kaydedildi.

İddiaya göre Rusya'ya ait IL-20 tipi keşif uçağı Estonya üzerinde gözetim uçuşu yaptığı sırada Fransa'ya ait Mirage 2000 tipi iki savaş uçağı önleme yapmak için havalandı. Fransız savaş uçakları kısa sürede Rus istihbarat uçağının bulunduğu bölgeye ulaştı.

NATO hava sahası olması gerekçesiyle Fransız savaş uçağı, Rus uçağına önleme yaptı. Bu anlar havadaki diğer Mirage'ın pilotu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Fransız uçaklarının müdahalesinin ardından Rus istihbarat uçağı geri döndü.