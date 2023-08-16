Torreira'nın kırmızı kartı Okan Buruk'a pahalıya patladı

Galatasaray'da son oynanan Olimpija Ljubljana maçında kırmızı kart ile oyun dışında kalan Torreira, play-off mücadelesinde takımını yalnız bırakabilir.

Torreira'nın kırmızı kartı Okan Buruk'a pahalıya patladı

Editör: Hamza Özalkuş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı konuk etti.

Mücadelede yaptığı hareket sonrası kırmızı kart ile oyun dışında kalan Torreira, play-off maçları için cezalı duruma düştü.

Mücadelenin 64. dakikasında rakibine müdahalesinden dolayı direkt olarak kırmızı kart gören Torreira, UEFA'nın cezada indirime gitmemesi halinde play-off turundaki iki maçı birden kaçıracak.

İndirime gidilmemesi halinde ise Uruguaylı yıldız, Molde karşısında her iki maçta takımını yalnız bırakacak.

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