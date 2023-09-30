Torreira'ya Celta Vigo kancası

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'ya İspanya'dan talip çıktı.

Torreira'ya Celta Vigo kancası

Editör: Barış Atakan

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Lucas Torreira'ya İspanyo ekibi talip oldu.

İspanyol basınında geçen habere göre; Celta Vigo'nun Torreira ile ilgilendiği yazıldı.

Celta Vigo'nun Torreira'yı öncelikli hedef olarak belirlendiği ifade edilirken, ara transfer döneminde görüşmelerin başlamasının beklendiği kaydedildi.

Torreira'nın adı yaz transfer döneminde İtalyan kulüpleri ile anılmıştı.

Uruguaylı yıldızın Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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