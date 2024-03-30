Torunu yaşındaki muhabire mikron uzattı diye neler söyledi. Şu davranışa bakın

Kaynak: Haber Merkezi
Torunu yaşındaki muhabire mikron uzattı diye neler söyledi. Şu davranışa bakın
Yoldan geçen bir şahıs, kendisine mikrofon uzatan muhabire “seni aldırtırım” diyerek hakaret etti. O anlar kameralara yansırken şahsın davranışı büyük tepki çekti.

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde yerel seçim için anket çalışması yapan bir muhabir, sokaktan geçen bir şahsa mikrofon uzattı.

"SENİ ALDIRTIRIM"

Şahıs, kendisine mikrofon uzatan muhabire parmak sallayarak “seni aldırtırım” ifadesini kullandı. Şahsın konuşmasına karşı sakinliğini koruyan muhabir, alttan almaya çalışsa da şahıs, muhabirin üzerine el ve kol hareketleri yaparak yürümeye kalktı.

ekrem4.jpg

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle şahıs olay yerinden uzaklaştırılırken, muhabir röportajına devam etti. Şahsın sergilediği davranış, muhabirin kamerasına yansıdı.

Son Haberler
Akşener'den Sultanbeyli'de esnaf ziyareti Gündem
Akşener'den Sultanbeyli'de esnaf ziyareti
Ekrem İmamoğlu. 'Ekonomik afetten kurtulmak için 31 Mart'ta rekor bir fark atacaksınız' Gündem
Ekrem İmamoğlu. 'Ekonomik afetten kurtulmak için 31 Mart'ta rekor bir fark atacaksınız'
Avrasya Tüneli-TEM Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu açıldı Gündem
Avrasya Tüneli-TEM Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu açıldı
70'li ve 80'li yılların işkence haberleri ile ünlüydü. Eski polis muhabirleri anılarını anlattı. Efsane siyasi şube yıkıldı Gündem
70'li ve 80'li yılların işkence haberleri ile ünlüydü. Eski polis muhabirleri anılarını anlattı. Efsane siyasi şube yıkıldı
Yıkılan duvar 14 yaşındaki çocuğu yaşamdan kopardı Gündem
Yıkılan duvar 14 yaşındaki çocuğu yaşamdan kopardı
5 ilde ‘Kalkan-18’ operasyonu: 559 düzensiz göçmen yakalandı Gündem
5 ilde ‘Kalkan-18’ operasyonu: 559 düzensiz göçmen yakalandı