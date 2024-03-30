Torunu yaşındaki muhabire mikron uzattı diye neler söyledi. Şu davranışa bakın

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde yerel seçim için anket çalışması yapan bir muhabir, sokaktan geçen bir şahsa mikrofon uzattı.

"SENİ ALDIRTIRIM"

Şahıs, kendisine mikrofon uzatan muhabire parmak sallayarak “seni aldırtırım” ifadesini kullandı. Şahsın konuşmasına karşı sakinliğini koruyan muhabir, alttan almaya çalışsa da şahıs, muhabirin üzerine el ve kol hareketleri yaparak yürümeye kalktı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle şahıs olay yerinden uzaklaştırılırken, muhabir röportajına devam etti. Şahsın sergilediği davranış, muhabirin kamerasına yansıdı.