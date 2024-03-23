Torununa 2 yıl müstehcen video izletip istismarda bulundu. İstenen ceza belli oldu

Kaynak: DHA
Torununa 2 yıl müstehcen video izletip istismarda bulundu. İstenen ceza belli oldu
Ankara'dan iğrenç haber geldi. 58 yaşındaki dede şu anda 8 yaşında olan üvey torununa 2 yıl boyunca cinsel içerikli videolar izletip istismarda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sapığın 62 yıl hapsini istiyor.

Ankara'da, üvey torunu 8 yaşındaki E.S.T.'ye, 5 yaşından itibaren 2 yıl boyunca müstehcen videolar izletip, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan 58 yaşındaki Doğan Ü. hakkında, 62,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mağdur çocuk gerçekleri annesine anlatında olay ortaya çıktı. Dedesi suçlamaları kabul etmese de tutuklanarak ceza evine konuldu. Savcılık sapık dede için 62,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

ANNESİNE HER ŞEYİ ANLATTI

E.S.T, üvey dedesi Doğan Ü.'nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu annesi K.D.'ye anlattı.

Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Doğan Ü., çıkarıldığı hakimlik tarafından 6 Ocak'ta tutuklandı.

İĞRENÇ 'VİDEO' DETAYI

Soruşturma kapsamında mağdurun Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alındı. E.S.T. ifadesinde, annesi, babası ve babaannesi ile yaşadığını, babaannesinin kendisine daha önce okula geç kaldığı gerekçesiyle şiddet uyguladığını ileri sürdü.

E.S.T. ayrıca üvey dedesi Doğan Ü.'nün odasına geldiğini, özel yerlerine dokunup, videolar izlettiğini anlattı.

Doğan Ü., savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

62 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Doğan Ü. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Cinsel taciz', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Müstehcenlik' suçlarından toplam 62,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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