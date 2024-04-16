Eski eşi ve kızını katleden diş teknisyenine istenen ceza belli oldu

Olay, 30 Aralık 2023’te saat 09.00 civarında Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak’ta gerçekleşti. Bekir Doğan, olaydan 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer’in evine gitti ve geceyi orada geçirdi. Bekir Doğan, burada eski eşi ve kızını av tüfeği ile vurdu. Anne ve kız kanlar içinde yere düşerken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekibi, Ayşe Gezer ve kızı Gözde Nur Doğan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bekir Doğan, olayın ardından polise giderek teslim oldu. Ayşe Gezer ve kızı Gözde Nur Doğan, yan yana defnedildi.

Bekir Doğan, polise verdiği ifadede, “Son zamanlarda eski eşimle yeniden görüşmeye başladık. Dün geceyi de onun evinde geçirdim. Zaman zaman da onun evinde kalıyordum. 3 ay önce anlaşmalı boşandık ama konuşuyorduk. Ayşe’nin başkasıyla da görüştüğünü fark ettim. Sabah tartışmaya başladık. ‘Siz bana ihanet ettiniz’ diyerek ateş ettim” dedi. Bekir Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı ve Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bekir Doğan’ın iddianamedeki ifadesinde, “Ayşe’yi barışmaya ikna etmeye çalışıyordum. Kızım Gözde Nur ise barışmamızı istemiyordu. Boşandığımız zaman içinde Ayşe’nin beni aldattığını öğrendim. Olay gecesi birlikte kaldık. ‘Bana niye ihanet ettin?’ diye sorduğumda ‘sen bunu hak ettin’ cevabını aldım. Bunun üzerine evden çıkıp arabadaki av tüfeğini alıp eve geri döndüm. Ateş ettiğimde Ayşe yatakta uyanıktı, kızım Gözde Nur ise uyuyordu” dediği belirtildi.

Bekir Doğan hakkında ‘boşandığı eski eşi kasten öldürme’, ‘alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. İlk duruşma 26 Nisan’da görülecek.