Tosuncuk iskelet gibi oldu. 30 kilo verdi. Cezaevinde iki katlı villası var. 'Durumum KYK yurtlarından ve emeklilerden bin kat daha iyi' dedi

Çiftlikbank dolandırıcılığının baş aktörü ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Yurt dışına kaçtıktan sonra İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Aydın, cezaevinde günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

Oda TV’den Pınar Saraçoğlu’na konuşan Tosuncuk, 3 kişilik koğuşta tek kişi kaldığını söyledi. Aydın, cezaevinde geçirdiği sürede 30 kilo verdiğini belirterek, durumunun KYK yurtlarında kalan öğrencilerden ve emeklilerden bin kat iyi olduğunu söyledi.

Mehmet Aydın, cezaevi koşulları ile ilgili şöyle konuştu:

"29 aydır Edirne F Tipi Cezaevindeyim. İki katlı bir odaya bir ev mi demeliyim bilemiyorum. Üst katta yatak ve kıyafetler için dolaplar var. Doğu’ya bakan iyi güneş alan bir odam var.

Alt kat Amerikan mutfak tarzı, salonda bir TV ve yuvarlak masa, alt katta mutfakta sadece çay, kahve bulunuyor. Yemekler 3 öğün şeklinde KYK yurtlarına kıyasla bin kat iyidir. Kurum tarafından veriliyor. 100 metrekare civarı toplamda açık ve kapalı alan mevcut. Günüm kitap okumak ve ders çalışmakla geçiyor. Tabii akşamları diziler, filmler oluyor. Sabahları spor yapıyorum.

30 kg verdim bu arada. Geldiğimden beri 3 kişilik odada olmama rağmen tek kalıyorum. Sağlık konusunda ilaç ve hastane gibi durumlarda çok iyi ilgileniyorlar. Belki de dışarda olup da böyle imkanlara sahip olmayan birçok insan vardır. Ekmek elden su gölden, ilaç devletten, hastane tedavi devletten, kışın petekler yanıyor. Doğalgaz faturası derdi yok, elektrik kesildi karanlıkta kaldım derdi yok. Dişçi için dilekçe verdim aynı gün diş dolgum yapıldı. Dışarda bu işlem için 5 ay sıra beklemek gerekir. Biraz böyle övmüş gibi oluyorum ama burada durum böyle."

“EMEKLİLERİN HALİNE KIYASLA ÇOK DAHA İYİYİM”

"Haberlerde halkın çektiği açlığı evine et girmeyen, elektriği, suyu, doğalgazı kesilen, soğukta yatan, aç yatan öğrenci yurtlarında bizim yediğimiz yemekten daha kötüsünü yiyip zehirlenenler, parası olmadığı için tedavi olamayan amcalarımız, teyzelerimiz, katkı payı diye 3 kuruşluk emekli maaşı aldığı ilaçlara giden emeklilerin haline kıyasla çok şükür iyiyim. Biraz nispet yapar gibi oldu ama keşke devlet bu imkanları dışarıdayken de sağlayabilse o zaman belki de bu kadar insan buraya düşmez. Ailemle, sevdiklerimle görüşmem kısıtlandığı için üzgünüm."