Tottenham, Fulham'a direnemedi: 2-0

Fulham, Premier Lig’de evinde ağırladığı Tottenham’ı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Geçen sezon da sahasında rakibini yenen Fulham, 19 yıl sonra ilk kez Tottenham’ı üst üste iki sezonda mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla ligde yükselişini sürdüren Fulham, Avrupa kupalarına katılma yarışında kritik bir avantaj sağladı.

İLK YARI SESSİZ GEÇTİ

Maçın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Fulham’ın savunma oyuncusu Timothy Castagne, devrenin en tehlikeli şutunu çekerken, Tottenham adına en ciddi fırsat ise ikinci yarının 65. dakikasında Ben Davies ile geldi. Ancak iki ekip de savunma disiplinini elden bırakmayarak ilk yarıyı golsüz tamamladı.

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RODRİGO MUNİZ PERDEYİ AÇTI

İkinci yarıda tempo yükseldi ve Tottenham daha fazla gol arayan taraf oldu. Ancak kaçan fırsatlar Spurs adına pahalıya mal oldu. Dominic Solanke’nin birkaç net pozisyondan yararlanamaması, konuk ekip adına maçın kırılma anlarından biri oldu. 75. dakikada oyuna sonradan giren Rodrigo Muniz, Andreas Pereira’nın asistiyle Fulham’ı 1-0 öne geçiren golü attı.

SESSEGNON ESKİ TAKIMINA KARŞI SKORU BELİRLEDİ

Golden sonra Tottenham beraberlik için tüm hatlarıyla yüklenirken, Fulham savunmadaki disiplinini koruyarak kontra atak fırsatları yakaladı. 88. dakikada Ryan Sessegnon, eski takımı Tottenham’a karşı farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Sessegnon’un şık vuruşu, Craven Cottage’daki taraftarları ayağa kaldırırken, Tottenham’ın geri dönüş umutlarını tamamen bitirdi.

FULHAM AVRUPA YARIŞINDA, TOTTENHAM DÜŞÜŞTE

Bu galibiyetle Fulham, Premier Lig’de sekizinci sıraya yükselerek dördüncü basamaktaki Chelsea ile arasındaki puan farkını dörde indirdi. Tottenham ise aldığı bu mağlubiyetle 13. sırada kaldı ve Avrupa kupalarına katılma umutlarına darbe aldı. Fulham’ın formda grafiği, sezonun geri kalanında Avrupa hedefi için önemli bir avantaj sağlayabilir.