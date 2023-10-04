Tottenham Liverpool maçındaki skandal kararın VAR kayıtları anında açıklandı. Türkiye'de olsa açıklanmaz olay örtülürdü

Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham, sahasında Liverpool'u ağırladı. Ev sahibi mücadeleyi 2-1 kazandı.

Mücadeleye 34. dakikada yaşanan pozisyon damga vurdu.

Liverpool, Luis Diaz'ın 34. dakikada attığı golle birlikte 1-0 öne geçti.

Yan hakem pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi ve bayrağını kaldırdı.

Yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı geçerli sayıldı ve oyun kaldığı yerden devam etti.

Karşılaşma sonrası İngiltere Futbol Federasyonu, Diaz'ın pozisyonunun yanlış yorumlandığını ve hakemlerin özür dilediği duyurdu. Liverpool ise VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

KAYITLAR YAYINLANDI

İngiltere’de profesyonel futbol maçlarındaki hakemlerin sorumluluğunu yöneten Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), VAR kayıtlarını açıkladı.

VAR hakeminin ofsayt kararı için ''İnceleme tamamlandı. Karar doğru.'' derken, VAR operatörü ise “Sahada verilen karar ofsayttı. Verdiğimiz görüntüde oyuncu ofsaytta değil” diyerek VAR hakeminin yanlış karar verdiğini söyledi.

Hatasını anlayan VAR hakemi, orta hakeminden maçı durdurmasını istedi ancak kurallara göre VAR hakemi, “İnceleme tamamlandı, karar doğru” dediği için mücadele devam etmek zorunda kaldı.

TÜRKİYE'DE DURUM FARKLI

Türkiye'de oynanan karşılaşmalarda ise 'mümkün değil' denerek VAR kayıtları açıklanmıyor. İngiltere'de ise hakemlerin VAR kayıtlarının açıklanacağını bilindiği için hatalar minimuma iniyor.

Yapılan olası bir hatada hakemlere birkaç hafta maç verilmeyerek dinlendiriliyor. Hata yapanın yanına kar kalıyor.

TFF geçen sezonun ilk devresinde oynanan Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıklamıştı.