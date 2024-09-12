Tottenham’ın yıldızına ırkçılık soruşturması

Premier Lig’de Tottenham forması giyen Rodrico Bentancur hakkında soruşturma başlatıldı. Uruguaylı orta saha oyuncusu, ırkçı sözler söylediği iddiasıyla soruşturma açıldı.

Tecrübeli oyuncu, katıldığı bir şov programında, takım arkadaşı ve kaptanı Heug Min Son hakkında sözler söyledi. Bentancur’un sözlerine tepki gösteren ırkçılık karşıtı bir kuruluş, Bentancur’un ırkçı ifadeler kullandığını belirterek konunun soruşturulmasını istedi.

İngiltere Futbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada Bentancur’un sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Federasyon, Bentacur’un 1 hafta içinde savunma vermesini istedi. Federasyon, Uruguaylı oyununun savunmasını verdikten sonra kararını verecek.

Uruguaylı oyuncu Tottenham formasıyla oynadığı 71 maçta 7 gol attı. Güney Koreli yıldız Heug Min Son ise takımıyla çıktığı 411 maçta 164 gol attı. Yıldız oyuncu, Harry Kane’in ayrılığı sonrası takımın sembol ismi haline geldi.