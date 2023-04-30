Toulouse kupayı farklı aldı

Fransa Kupası final maçında Toulouse ve Nantes karşı karşıya geldi.

Toulouse kupayı farklı aldı

Fransa Kupası finalinde Nantes ile Toulouse karşı karşıya geldi. Nantes'i 5-1 yenen Toulouse, kupanın sahibi oldu.

İLK YARIDAN FİŞİ ÇEKTİ
Final maçının ilk yarısını Toulouse, 4 ve 10. dakikalarda Logan Costa, 23 ve 31. dakikalarda Thijs Dallinga’nın golleriyle 4-0 önde tamamladı. Kupanın son şampiyonu Nantes, karşılaşmanın 75. dakikasında Ludovic Blas'ın penaltı golüyle farkı üçe indirdi. Bu gole 79. dakikada Zakaria Aboukhlal ile karşılık veren Toulouse, sahadan 5-1 galip ayrılarak kupaya uzandı.

65 YIL SONRA TEKRAR MÜZEDE
Toulouse, 1957’den sonra tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

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