Toyota 100 binlerce aracını geri çağırıyor. 2 büyük hata tespit edildi

Dünyaca ünlü otomobil firması Toyota 100 binlerce aracını geri çağırıyor. 2 büyük hata tespit edildi.

KAYNAK: AA
Toyota 100 binlerce aracını geri çağırıyor. 2 büyük hata tespit edildi

Japonya menşeli dünyanın en büyük otomotiv üreticisi Toyota, son sekiz yılı kapsayan araçlarında tespit edilen 2 büyük hatadan dolayı araçlarını geri çağırmaya hazırlanıyor.

Japon devlet televizyonu NHK’nin aktardığına göre, Toyota, Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığına (MLIT) geri çağırma bildiriminde bulundu.

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Bildirim, Mayıs 2015-Mart 2023 döneminde imal edilen "Sienta" ve "Japan Taxi" model 580 binden fazla aracı kapsıyor.

Söz konusu modellerde park freni pedalına cıvataların sıkı şekilde sabitlenmediği ve bu durumun cıvataların gevşeyip düşmesine yol açabileceği ifade edildi.

Arızanın, hem park freninin doğru şekilde devreye girmesini engelleme hem de frenin sürekli etkin kalması dahil riskler taşıdığı belirtildi.

Bir diğer arızanın ön cam çıtalarının yağmur suyu sızdırabileceği olduğu, ıslanacak kabloların elektrikli sürgülü kapıların açılmasına neden olabileceği bildirildi.

Toyota, çağırılan araçlara ülke genelindeki bayilerde ücretsiz muayene uygulanacağını, ihtiyaç halinde parça değişimi yapılacağını ifade etti.

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