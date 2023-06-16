Toyota Corolla'nın Haziran ayı fiyat listesi belli oldu. Zamlı fiyatlar şok etti

Editör: Beyza DAMGACIOĞLU

Toyota Corolla'nın başlangıç paketi 1.5 Vision Haziran ayı itibarıyla 882 bin 150 TL'ye kadar yükseldi. En dolu paket olan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S ise Haziran ayı itibarıyla 1 milyon 231 bin 50 liradan satışa çıkıyor.

TOYOTA COROLLA HYBRİD FİYAT LİSTESİ

Toyota Corolla Hybrid fiyatları ise 16 Haziran itibarıyla 1 milyon liranın üzerinde bir başlangıç fiyatına sahip:

TOYOTA COROLLA CROSS HYBRİD FİYAT LİSTESİ

Toyota Corolla Cross, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında 7 finalist arasına kalmıştı.

Toyot Corolla Cross Hybrid, Kasım 2022'de lansman dönemine özel olarak 835 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkmıştı. Yeni Corolla Cross Hybrid, 4,460 mm uzunluğa, 1,825 mm genişliğe, 1,620 mm yüksekliğe ve 2,640 mm aks aralığına sahip. Corolla Cross Haziran ayı itibarıyla 1 milyon 291 bin 100 lira başlangıç fiyatına sahip olarak gösterildi.