Toyota Corolla'nın Haziran ayı fiyat listesi belli oldu. Zamlı fiyatlar şok etti

Şubat ayında yenilenen Corolla'yı satışa sunan Toyota Haziran ayında zamlı fiyat listesini açıkladı. Aracın en ucuzu 882 bin 150 TL oldu.

Toyota Corolla'nın Haziran ayı fiyat listesi belli oldu. Zamlı fiyatlar şok etti

Editör: Beyza DAMGACIOĞLU

Toyota Corolla'nın başlangıç paketi 1.5 Vision Haziran ayı itibarıyla 882 bin 150 TL'ye kadar yükseldi. En dolu paket olan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S ise Haziran ayı itibarıyla 1 milyon 231 bin 50 liradan satışa çıkıyor.

a.png

TOYOTA COROLLA HYBRİD FİYAT LİSTESİ

Toyota Corolla Hybrid fiyatları ise 16 Haziran itibarıyla 1 milyon liranın üzerinde bir başlangıç fiyatına sahip:

b.png

TOYOTA COROLLA CROSS HYBRİD FİYAT LİSTESİ

Toyota Corolla Cross, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında 7 finalist arasına kalmıştı.

Toyot Corolla Cross Hybrid, Kasım 2022'de lansman dönemine özel olarak 835 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkmıştı. Yeni Corolla Cross Hybrid, 4,460 mm uzunluğa, 1,825 mm genişliğe, 1,620 mm yüksekliğe ve 2,640 mm aks aralığına sahip. Corolla Cross Haziran ayı itibarıyla 1 milyon 291 bin 100 lira başlangıç fiyatına sahip olarak gösterildi.

c.png

Öne Çıkanlar
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Son Haberler
Cemre ne demek? Cemre isminin anlamı nedir? Keşfet
Cemre ne demek? Cemre isminin anlamı nedir?
THY'nin yeni şirketi TSS'de personele işten çıkarma şoku Güncel
THY'nin yeni şirketi TSS'de personele işten çıkarma şoku
Pençe-Kilit ve Hakurk bölgelerinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Güncel
Pençe-Kilit ve Hakurk bölgelerinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Tekirdağ’da IŞİD operasyonu Güncel
Tekirdağ’da IŞİD operasyonu
Aleyna Tilki’nin kurnazlığı esnafa sökmedi! “Kimsen kimsin” Magazin
Aleyna Tilki’nin kurnazlığı esnafa sökmedi! “Kimsen kimsin”
Asgari ücretin 13 bin lira olmasını Mehmet Şimşek engellemiş! İşte Ankara'da konuşulan son rakam Ekonomi
Asgari ücretin 13 bin lira olmasını Mehmet Şimşek engellemiş! İşte Ankara'da konuşulan son rakam
Burak Yılmaz Beşiktaş’a geri dönüyor Spor
Burak Yılmaz Beşiktaş’a geri dönüyor